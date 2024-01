​MARCON - Anche Thun shop al Valecenter a breve abbasserà le serrande. Le quattro dipendenti che prestano servizio nel negozio che opera all’interno d el centro commerciale di via Mattei, a Marcon, sono state informate verbalmente l’altro ieri dell’imminente chiusura e già ieri hanno ricevuto la lettera ufficiale di licenziamento collettivo a seguito della chiusura dell’attività prevista il 31 maggio prossimo. Una notizia decisamente non buona, che purtroppo va ad aggiungersi ad altre simili di questi tempi, che costringerà queste giovani donne e mamme, tre delle quali sono a tempo indeterminato e una in scadenza a fine mese con contratto d’industria e ceramica, a cercare, cosa peraltro non facile, una nuova occupazione.

La chiusura del punto vendita di Marcon rientra con ogni probabilità in una strategia aziendale della Thun spa, visto che oltre all’attività del Valecenter sono interessate alla chiusura, seppure con date diverse ed entro, comunque, il 30 giugno prossimo , altri 21 punti vendita su scala nazionale e veneta, tra cui Thiene (Vicenza), per un totale di 77 dipendenti coinvolti. La Thun spa è una società bolzanina fondata nel 1950 che vende oggetti da collezione, figure in ceramica, articoli da decoro per interni, accessori per la casa, idee regalo, ma anche gioielli, bomboniere e articoli per bambini , con uno stile inconfondibile che negli anni ha fatto la fortuna dell’azienda .

