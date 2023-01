MESTRE - «Mi sono trovato di fronte a una situazione surreale, una sorta di uomo ragno completamente nudo che faceva su e giù dai balconi del palazzo aggrappato alla grondaia. Un amante scoperto in flagrante? Macché, si trattava di un ladro che per sfuggire alle forze dell'ordine si è denudato e si è dato a una fuga ad alta quota». A parlare è uno dei negozianti di via Monte San Michele a due passi dalla stazione - che mercoledì 11 gennaio ha assistito, insieme ad altri duecento passanti, alla «scena dell'uomo nudo» sul cornicione dell'edificio giallo, all'angolo tra via Trento e via Monte San Michele.



Il video dell'uomo ragno senza veli, ripreso da un automobilista, ha fatto il giro dei social. Ma se in un primo momento si era pensato a una scappatella finita male con la classica scena dell'amante che tenta la fuga dal balcone la prospettiva poi sarebbe cambiata. Secondo il negoziante (che ha chiesto di mantenere l'anonimato) l'uomo nudo avrebbe fatto parte di una banda di ladri. «Nessuna storia romantica continua il testimone secondo diverse testimonianze, si trattava di un gruppo di banditi dell'est che aveva già messo a segno diversi colpi nella zona. Prima della rocambolesca fuga senza veli, la banda avrebbe colpito anche un b&b chiuso che si trova nelle vicinanze. Ma sarebbero stati scoperti. A quel punto, l'uomo, forse per far credere di essere fuori di sé, si è tolto tutti i vestiti ed è scappato dalla finestra, arrampicandosi su grondaie e cornicioni. Come un perfetto spiderman».



In pochi minuti la strada vicino alla stazione si è riempita di curiosi pronti a immortalare la bizzarra scena. In diversi video, finiti sui social, alcuni passanti inquadrando l'uomo gridano al ladro aggiungendo che avrebbe già messo a segno diversi colpi. «Quel giorno continua il testimone avevo già chiuso il negozio. Ma avevo dimenticato la spesa da portare a casa e sono tornato indietro. A quel punto l'ho visto, completamente nudo aggrappato alle grondaie. Sotto al palazzo ci saranno state almeno duecento persone e diverse volanti».

A raccontare la scena surreale anche due inquilini del palazzo giallo, Fahad e Ligia, marito e moglie originari dell'India. «È accaduto tutto intorno alle 18.30. Noi stavamo dormendo, quando abbiamo sentito confusione venire da fuori. Ci siamo affacciati e abbiamo visto volanti e forze dell'ordine. Solo dopo degli amici ci hanno detto che c'era un uomo nudo sul nostro cornicione». Alla fine lo spiderman senza veli sarebbe stato portato in Questura per accertamenti, ma non sarebbe stato sottoposto a Tso.