In vendita anche l'ex sede di Unicredit. All'orizzonte la trasformazione in hotel

di Elisio Trevisan

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MESTRE - In centro a Mestre ultimamente ci sono più locali in vendita o in affitto che alberi (e anche a prezzi molto convenienti rispetto al passato quando il centro era inavvicinabile). Ma di così grandi non ce n’è poi così molti, se si escludono la Torre San Lorenzo al grezzo e l’area dell’ex Umberto I che però sono in mano ai curatori fallimentari: l’ex sede Unicredit di via Forte Marghera, vicino a piazza Barche, è un palazzo del 1980 a cinque piani di ben 5761 metri quadrati e 20 mila metri cubi complessivi, con tanto di giardino e garage sotterranei, ed è, appunto, in vendita.