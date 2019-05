Blitz di protesta all'Unesco: «No a proroghe per la Salvaguardia della laguna»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Il blitz sia via terra che via acqua, a piedi e in barca: hanno agito con il volto coperto dalle stesse maschere del fumetto die hanno affisso manifesti di protesta sul portone d’ingresso e sulla porta d’acqua diÈ l’ultima protesta del gruppo di veneziani - nascosti dietro il logo- contro la scelta di concedere un’altra proroga allo Stato e all’amministrazione veneziana sulla messa in mora del sito patrimonio dell’umanità.Il World Heritage Committee nella sessione plenaria di Instambul 3 anni fa aveva votato un documento in cui contestava alle autorità italiane di non fare abbastanza per la salvaguardia della laguna e di Venezia controe, in generale, per tutelare l’ambiente e l’ecosistema. Da allora, c’è stato il Patto per Venezia e una serie di dossier consegnati all’Unesco, che però non è ancora soddisfatta e chiede di più, entro l’1 febbraio 2020, questo il termine della proroga.