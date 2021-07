L'Ulss 3: carenza di sangue, sale operatorie a rischio

VENEZIA - La carenza di sangue è arrivata ai minimi storici, fino al punto che in queste ore il direttore generale dell’Usl3 Serenissi, Edgardo Contato, ha dato l’allarme al Presidente di Avis Provinciale Nevio Boscolo Cappon: con una carenza così importante si rischia la chiusura delle sale operatorie per l’Usl 3. La carenza è soprattutto di gruppo 0 (positivo e negativo) ma c’è bisogno di nuove donazioni per tutti i gruppi. «Non aspettate un minuto di più questa è una vera emergenza - chiarisce Nevio Boscolo Presidente Provinciale di Venezia - se non tamponiamo in tempo rischiamo il blocco delle operazioni programmate». Ciascun intervento comporta la necessità di trasfondere una media di 5 unità (sacche) ma non sono pochi i casi in cui si raddoppia. I «numeri» della chirurgia si aggirano mediamente intorno alle 2-3 unità per ciascun intervento (colon, retto, gastrica, craniotomia, cistectomia, protesi d'anca o ginocchio e femore) mentre si sale a 5-7 per interventi maggiori sul rachide.