di Elisio Trevisan

Una volta c’era Marghera, con le fabbriche inquinanti e piene di fumi e polvere, e dalla parte opposta c’era Mestre, che esisteva da ben prima della nascita di Porto Marghera, e che viveva come città a se stante. In mezzo c’erano i binari della stazione di Mestre, ultima tappa prima di arrivare a Venezia, e la Città Giardino, costruita per ospitare gli operai delle fabbriche. Il fascio dei binari ha sempre costituito il muro invalicabile tra le due realtà.Ed ora il progetto Salini, approvato dal Consiglio comunale martedì scorso, rivoluziona tutto.