Un minuto di silenzio alla Fenice per le vittime della guerra in Ucraina Video

VENEZIA - Un minuto di silenzio, con il pubblico in piedi, è stato osservato questo pomeriggio al Teatro La Fenice di Venezia in memoria delle vittime della guerra in Ucraina, e per ribadire il diritto di ciascuno alla pace. Un'iniziativa decisa dal teatro e comunicata in sala prima dell'inizio dello spettacolo "Le baruffe", il nuovo teatro di musica di Giorgio Battistelli, con regia e adattamento al testo goldoniano di Damiano Michieletto.