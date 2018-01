+++ IN AGGIORNAMENTO +++

VENEZIA - Un veneziano di 47 anni,, è stato ucciso a Venezia verso l'una di questa notte, nelè stato raggiunto da un colpo di pistola vicino all'occhio mentre si trovava all'esterno dell'abitazione del presunto assassino al termine di una furiosa lite fra i due. L'allarme è stato lanciato dai vicini che hanno sentito due spari.Si tratta dell'abitazione dove risiede il presunto autore del delitto,, 50 anni, ma ancora le indagini da parte delle forze dell'ordine sono in corso. Il sospetto è stato portato in caserma.La vittima abitava allae conosceva bene il sospettato. Ivano Gritti, che avrebbe compiuto 48 anni fra 5 giorni, aveva alle spalle molti precedenti penali: il primo arresto ben 23 anni fa per una vicenda legata alla droga.