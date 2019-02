Quattro mesi di lavori e 400mila euro: ecco il nuovo mercato del Tronchetto

VENEZIA - Con il taglio del nastro da parte dell'assessore comunale ai Lavori pubblici, Francesca Zaccariotto, è stato ufficialmente inaugurato oggi il nuovo mercato turistico del Tronchetto, a Venezia, primo passo nella riqualificazione complessiva dell'isola nuova della città lagunare. L'intervento è stato realizzato in tempi rapidissimi (la delibera è stata approvata dal Consiglio comunale lo scorso ottobre), grazie alla concertazione tra l'Amministrazione comunale e Confcommercio Ascom Venezia, i cui soci operatori hanno investito 400.000 euro. L'area, collocata a fianco della stazione del People Mover, ospita 25 nuovi chioschi (di cui 4 bar, un'edicola e 20 postazioni per la vendita di souvenir), oltre a servizi igienici realizzati ex novo e comprensivi di un'area nursery.



«Oggi - ha detto il presidente di Ascom Venezia, Roberto Magliocco - si apre una fase nuova per l'isola del Tronchetto. Questo intervento ha comportato importanti sforzi, sia economici che burocratici, ma possiamo dire di essere arrivati a completare il 70% del lavoro: quando andranno via i capannoni, trasformati in area parcheggio per i bus, l'area diventerà realmente appetibile e, con un'inversione di tendenza, arriverà anche la legalità, dopo aver allontanato ora il degrado dell'area commerciale vecchia».



«Tutto questo - ha commentato Zaccariotto - non sarebbe stato possibile senza il lavoro in sinergia tra soggetti pubblici e privati. Oggi non inauguriamo solo un mercato turistico, ma anche una straordinaria porta d'accesso alla città, all'interno di una sfida: quella di far conoscere Venezia anche per la sua accoglienza e i suoi servizi. Questi box, aperti dalle 6 alle 22, aiuteranno inoltre il sistema di sicurezza e controllo, su cui l'Amministrazione ha deciso di investire in maniera cospicua».

