Molesta una donna a bordo e reagisce al capotreno: 32enne denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SPINEA - I carabinieri ieri sera hanno pizzicato un 32enne proveniente dalla Lettonia, in Italia senza fissa dimora, incensurato, per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale ed interruzione di pubblico servizio.Prima la richiesta d’aiuto al capotreno da parte di una donna, passeggera del treno regionale che percorreva la tratta Venezia–Bassano poi la chiamata dello stesso capotreno che richiedeva l’intervento dei carabinieri per l’aggressione che stava subendo dal ragazzo straniero. J. D. classe 1987, stava importunando la ragazza che viaggiava nel suo stesso vagone quando, il capotreno, essendosi accorto di quanto stesse accadendo, lo ha più volte invitato a smetterla.A quel punto, il 32enne, senza alcuna valida ragione e probabilmente infastidito dalla presenza del pubblico ufficiale, si è scagliato contro, aggredendolo e colpendolo al volto con un violento pugno. L’intervento immediato della pattuglia dei carabinieri di Spinea, in servizio nel territorio, rinforzata dalla pattuglia dei colleghi della C.I.O. ha consentito di bloccare subito dopo l’aggressore, dando assistenza al capotreno e alla passeggera.L’uomo è stato portato negli uffici del Comando di Spinea e terminate tutti i controlli di rito, è stato denunciato. L’accaduto, fortunatamente, ha causato solo lievi ritardi e i passeggeri hanno potuto proseguire il viaggio senza troppi disagi.