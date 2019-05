«Biglia d'acciaio come un proiettile»: tram, ora la paura corre sulle rotaie

di Davide Tamiello

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Tra colleghi ci scherzavamo su, un po’ per alleggerire la tensione. Che sarebbe capitato di nuovo in questo turno, però, ce lo sentivamo tutti». Banalizzando, non c’è due senza tre. E il proverbiale “tre”, questa volta, è capitato ad A.S., conducente del tram preso di mira dai vandali giovedì sera in viale San Marco.