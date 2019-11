Ciclista travolto e ucciso in Romea da auto dei carabinieri, traffico in tilt La bici è sbucata all'improvviso

+++ IN AGGIORNAMENTO ++

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIOGGIA Tragedia questa mattina poco prima delle 9 a: un'auto dei carabineiri ha urtato un uomo in bici che stava attraversando la. Il ciclista sarebbe caduto violentemente a terra morendo sul colpo.Alcuni testimoni affermano che l'auto si è trovata improvvisamente davanti il ciclista che ha invertito la marcia senza alcun avvisaglia dal lato strada. La tragedia nei pressi del distributore della Q8. Sul posto il Suem e le forze dell'ordine. I rilievi sono affidati alla polizia stradale. La vittima sarebbe uno straniero residente in zona.Il tratto di Romea è stato chiuso per i rilievi e il traffico sta subendo gravi ripercussioni.