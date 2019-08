Tamponamenti, code e rallentamenti in A4 /La situazione del traffico

Disagi e lunghe code sulla A4 tra Venezia e Padova oggi, 17 agosto, a causa di alcuni tamponamenti verificatisi in direzione Milano.



Due persone sono rimaste ferite nel tamponamento tra due vetture in corsia di sorpasso, tra Arino e Padova est; il blocco temporaneo ha provocato una coda di mezzi che si è allungata fino a 6-7 chilometri, sul Passante, ora in via di smaltimento.



Situazione analoga si era verificata più avanti nello stesso tratto, fra Padova ovest e Grisignano, anche qui per un tamponamento, senza conseguenze per gli occupanti delle auto coinvolte.



Il traffico è molto intenso su tutta la rete autostradale del Veneto, per l'inizio dei rientri dalle vacanze. Code sono segnalate anche alla fine della A27, nel bellunese, a Pian di Vedoia, all'altezza dell'innesto con la 51 di Alemagna.



Rallentamenti saranno possibili anche nel pomeriggio, sempre nel tratto tra Padova Est e il Bivio A4/A57-Arino in entrambe le direzioni e alla barriera di Venezia-Mestre verso la Tangenziale di Mestre. Condizioni di traffico intenso sono previste inoltre domani, domenica 18, con i rientri che proseguiranno anche lunedì mattina, insieme alla ripresa del traffico pesante.



A tal proposito si ricorda che i mezzi pesanti non potranno circolare oggi fino alle 22.00 e domani, domenica, dalle 7.00 alle 22.00.



Prima di mettersi in viaggio, Concessioni Autostradali Venete consiglia di consultare la situazione del traffico in tempo reale attraverso i canali informativi nel sito www.cavspa.it o la app Infoviaggiando, realizzata dalle concessionarie autostradali del Nordest e scaricabile gratuitamente da tutti gli store.

