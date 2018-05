Brugnaro porta i "tornelli" ai confini di Venezia: per controllare le auto

di Davide Tamiello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Dopo i tornelli fisici alle porte della città storica arrivano iai confini della città metropolitana:saranno posizionatiper controllare le auto in entrata.I varchi elettronici serviranno ad analizzare le targhe segnalando in tempo reale alle forze dell’ordine eventuali irregolarità: auto rubate o segnalate oppure veicoli non revisionati o assicurati, come accade sempre più di frequente. A gestire la centrale operativa dei portali sarà la polizia locale di Venezia.