Telecamere e sensori laser a Venezia: come occhi puntati sui turisti

di Roberta Brunetti

VENEZIA - Saranno come. Un sistema misto di, ma anche di, per contare in tempo reale le migliaia di persone che si riverseranno in città. Carnevale sarà l'occasione per sperimentare anche questa nuova tecnologia conta-persone. Un salto in avanti, rispetto ai sistemi già testati che rimandavano i dati con un quarto d'ora di ritardo. Troppo tardi per una gestione dei flussi efficace. Stavolta, invece, la lettura dovrebbe essere immediata. Così almeno assicura la società che metterà alla prova la sua tecnologia nelle prossime settimane. «Sarà una sperimentazione importante - annuncia l'assessore al turismo, Paola Mar - Le soluzioni sul tavolo sono tante. Abbiamo chiesto a tutti di sperimentarle sul campo. Tutto sta avvenendo a titolo gratuito, Venezia può diventare un trampolino di lancio importante in questo campo. Quel che cerchiamo sono dati in tempo reale da riversare nella smart control room per la gestione dei flussi»...