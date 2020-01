Dalle ore 21 di martedì 28 gennaio alle ore 6 di mercoledì 29, verrà chiuso per lavori di manutenzione lo svincolo di entrata in carreggiata est (direzione Trieste) della A57 Tangenziale di Mestre per chi proviene dalla rotatoria Miranese. Il traffico sarà deviato con segnaletica apposita verso la rotatoria Marghera. Lo comunica Cav, Concessioni Autostradali Venete.

