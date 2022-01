VENEZIA - Giornate intense, quelle del 31 dicembre e dell'1 gennaio, per gli operatori dei drive through dell'Ulss 3 Serenissima, tutti aperti a servizio dell'utenza che necessitava di un tampone: si è arrivati a registrare altri cinquemila tamponi in soli due giorni. Iniziativa che si ripeterà anche oggi, domenica.



CENTRI SOTTO ASSEDIO

«Sono state due giornate di importante afflusso sottolinea in una nota la direzione dell'Ulss 3 Serenissima - La pressione è stata forte, in particolare al drive di Oriago la sera del 31 dicembre, ma l'ulteriore potenziamento messo in campo dall'Azienda sanitaria ha permesso di concludere le operazioni intorno alle 18.30, dando agli operatori la possibilità di avere almeno qualche ora per festeggiare il Capodanno. Nella giornata dell'1 gennaio i drive through sono stati nuovamente tutti aperti, con orari anche sfasati, per consentire all'utenza di avere sempre almeno un punto operativo di riferimento. È grazie alla professionalità e alla disponibilità degli operatori che le operazioni, pur con il carico di disagio per loro e per l'utenza, si sono svolte senza particolari tensioni. Lo stile di lavoro che abbiamo inteso assumere verso la cittadinanza è quello di una disponibilità piena e di un'attività che, per quanto possibile, prosegue anche nei giorni festivi, al servizio della comunità». Oggi centri-tamponi aperti: a Noale e a Mestre sarà possibile sottoporsi al test fino alle 24.



PRESCRIZIONE OBBLIGATORIA

Si ricorda che per ricevere il tampone occorre tassativamente la prescrizione medica. «In più è l'appello dell'Ulss 3 rinnoviamo l'appello ai cittadini perché lo utilizzino solo se hanno una prescrizione del medico di famiglia o del servizio igiene e sanità pubblica; a tutti chiede di accedere previa prenotazione, che può essere effettuata anche dal medico di famiglia: tutti gli accessi impropri o senza una prenotazione preventiva complicano il lavoro già complesso che si sta svolgendo e penalizzano ulteriormente quegli utenti che hanno pieno titolo per ricevere il tampone. Per quanto riguarda i centri vaccinali dell'azienda sanitaria Serenissima, si sono prenotati 4.400 utenti su circa 6mila slot messi a disposizione.



VENETO ORIENTALE

All'Ulss4 Veneto Orientale, quella di oggi è una giornata importante soprattutto perché è la seconda completamente dedicata al vaccino dei bambini under 12. La prima kinder day si era svolta lo scorso 26 dicembre, con l'adesione di circa 400 bambini; un risultato considerato buono, visto che si era in pieno festeggiamento del Natale. Si confida di averne di più per oggi.



I KINDER DAY

Le altre due kinder day sono previste per l'8 e il 9 gennaio, con la partecipazione dei pediatri del territorio. «La situazione dell'andamento epidemico spiega la direttrice del Dipartimento di prevenzione, Anna Pupo vede il fronte scolastico pienamente coinvolto: il contagio all'interno delle classi è un fattore di moltiplicazione dei casi poiché i bambini/ragazzi diffondono di più il virus anche ai familiari. Tutto ciò comporta un carico di lavoro importante per la presa in carico dei positivi e il tracciamento dei contatti». Potrebbe aiutare a convincere i genitori anche la campagna di sensibilizzazione avviata in collaborazione con Lafert Rugby San Donà, con la presenza nelle foto (realizzate da Ottavia Da Re) di un baby-atleta e uno della prima squadra. I centri vaccinali dell'Ulss4 oggi sono aperti a San Donà di Piave, dalle 8.30 alle 15, quindi dalle 15 alle 19 per il kinder day; alla casa di cura Rizzola; a Portogruaro dalle 8.30 alle 14 e dalle 15 alle 18 per il kinder day; a Jesolo dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15 alle 19 per i bimbi. Da ricordare che i centri tampone oggi sono aperti a San Donà di Piave, dalle 8.15 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.15, quindi a Portogruaro dalle 8 alle 14; chiuso quello di Jesolo.

Tamponi che continuano a creare lunghe code e proteste. Anche per questo l'Ulss 4 sta cercando una nuova sede (per tamponi e vaccini) a San Donà, che possa sostituire l'attuale, ricavata dalla Casa delle Associazioni di via Svezia, la cui convenzione è stata prolungata fino al 31 marzo.