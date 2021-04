Superbonus 110%, Veneto prima in Italia per numero di pratiche, a Nordest ceduti crediti per 128 milioni

Il Veneto, secondo i dati Enea, è la prima regione in Italia per numero di pratiche Superbonus 110 % asseverate ovvero accolte, sono 853, mentre nell'intero Nordest i crediti ceduti sono pari a 128 milioni di euro. I dati del Veneto riguardano il numero di lavori, su case e condomìni, che hanno almeno un'asseverazione protocollata (Asid).

Lo sottolinea la Cna del Veneto, secondo la quale però si tratta di una misura fiscale su cui rimangono delle criticità. «In questo momento la presenza di alcuni fattori estremamente positivi per la ripresa economica del comparto quali il Superbonus legato alle ristrutturazioni edilizie, il Bonus mobili e tutto l'indotto di agevolazioni legato alla casa, rappresentano un'occasione che non dobbiamo perdere - commenta Roberto Strumendo, portavoce regionale Cna Edilizia -. Nonostante le criticità legate all'aumento dei prezzi delle materie prime e le difficoltà burocratiche riteniamo che sia necessario porvi la dovuta attenzione».

«L'interesse c'è - aggiunge - ma è scoraggiato da una burocrazia altamente impattante, dalla poca chiarezza informativa e dagli aumenti dei costi delle materie prime del comparto».

APPROFONDIMENTI PORDENONE Superbonus, maxi-rincari dei materiali: cantieri a rischio chiusura