«Stuprata durante le sedute», il medico: «Rapporto consenziente»

VENEZIA - Respinge le «» formulate nei suoi confronti il medico di Venezia oggetto di un servizio de "Le Iene" sul caso di una donna che si sarebbe rivolta a lui per una. Lo sottolinea oggi l'avvocato Dirk Campajola, legale del professionista, annunciando in una nota di aver presentato stamani unaalla Procura della Repubblica di Venezia nei confronti della donna, con la richiesta di acquisire i filmati, e riservandosi «ogni ulteriore azione a tutela dei propri diritti e della propria immagine, anche nei confronti della trasmissione di Mediaset».«La signora intervistata dalle Iene - prosegue il legale - non è mai stata una paziente né tanto meno quest'ultimo ha fatto qualsivoglia di consulenza medica o terapia nei suoi confronti. Dopo un primo breve incontrofacendogli apprezzamenti, lusingandolo e proponendogli uscite insieme.».L'incontro tra i due, precisa l'avvocato Campajola, sarebbe avvenuto il 12 marzo scorso «fuori dall'orario di visita, e i due, dopo reciproci scambi di abbracci e baci, hanno avuto; addirittura, la signora si è fatta riaccompagnare a casa dal mio assistito. Ci tengo a ribadire che non vi è mai stata alcuna violenza, costrizione né tanto meno abuso come falsamente affermato». Il suo assistito, conclude, «attualmente è molto provato dalla situazione e rischia seriamente di vedere compromessa la propria carriera per un'accusa assolutamente falsa».