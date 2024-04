Gli studenti dello Zuccante campioni italiani di robotica. E ora si punta al mondiale di Eindhoven

MESTRE - «Campioni nazionali». L'Itis Zuccante si conferma al primo posto della competizione italiana di robotica educativa "Robocup Junior 2024" che si è svolta a Verbania dal 10 al 13 aprile. Il team della categoria OnStage Advanced dell'Istituto tecnico mestrino si è nuovamente guadagnato il primo posto assoluto, con il sindaco Luigi Brugnaro che, in un post sulle sue pagine social, ha espresso tutto il suo orgoglio per il risultato conseguito dagli studenti mestrini: «Ora faremo tutti il tifo per la competizione mondiale a Eindhoven».

«È stata un'esperienza didattica molto significativa per i nostri ragazzi - commentano dallo Zuccante - in cui hanno la possibilità di socializzare, di collaborare con squadre provenienti da tutti gli istituti d'Italia e di mettere a frutto le competenze "Stem" (acronimo inglese che unisce "science, technology, engineering and mathematics") apprese nella didattica scolastica.

Nella categoria "OnStage Advanced" l'obiettivo è quello di creare una performance di pochi minuti che coinvolga il pubblico attraverso una vasta gamma di possibili spettacoli, ad esempio danza, narrazione, teatro o un'installazione artistica, musica - spiegano dall'istituto -. I team sono quindi incoraggiati ad essere creativi, innovativi e divertenti, sia nella progettazione dei robot che nella progettazione delle esibizioni».

La storia scelta dalla squadra dello Zuccante ha portato sul palco una scena di vita tipica veneziana con l'intento di valorizzare il territorio ed in particolare la città. Gli studenti dei corsi di informatica ed elettronica hanno così collaborato per costruire dei robot che raffigurano emblemi veneziani, come la gondola, il leone e il campanile di San Marco. «Utilizzando anche l'intelligenza artificiale, hanno programmato questi robot per creare una coreografia scenica che ha ricevuto ampi apprezzamenti da parte dei giudici» concludono dall'Itis che, per il secondo anno consecutivo, si conferma un'eccellenza a livello nazionale e che, appunto, ora si appresta a portare il suo team a Eindhoven, nei Paesi Bassi, per la finale mondiale. «Congratulazioni a studenti e professori che si sono confermati campioni portando la nostra città sul podio - commenta il sindaco Brugnaro -. Un grande orgoglio!».