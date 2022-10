VENEZIA - L'ultimo gesto di una vita vissuta per gli altri l'hanno compiuto i suoi genitori, facendo quello che avrebbe fatto lei, e dicendo «sì» alla richiesta di donazione di alcuni organi da parte dei medici dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso.

Pochi minuti prima Romina Bannini, l'educatrice di 36 anni del Centro21 di Riccione, era diventata la settima vittima dello schianto di venerdì lungo la A4, poco oltre il casello di San Donà, in direzione Trieste. Ieri il bollettino medico delle 17 ha messo nero su bianco quello che tanti temevano, che la lotta per la vita portata avanti da Romina per due giorni, alla fine lei la perdesse. Ora si aspetta il nulla osta al funerale, forse insieme a quello delle altre sei vittime dell'incidente.

UN ESEMPIO

«Romina era una ragazza molto speciale, molto impegnata per questi ragazzi a cui aveva dedicato la sua giovane vita - ha commentato ieri don Alessio Alasia, parroco di San Martino di Riccione, dopo aver saputo della morte della trentaseienne - Romina è un esempio e speriamo che quanto fatto da lei sia seguito da altri giovani. Spero - ha continuato il sacerdote, in questi giorni a San Donà insieme alle famiglie delle vittime - di poter aspettare Romina per un funerale unico, tutti insieme. In questi giorni sono andato con i familiari a fare la ricognizione delle salme: è stato uno dei momenti più duri di tutta la mia vita, sono sconvolto. Le famiglie però mi hanno dato una testimonianza incredibile di forza, di fede cristiana, di dignità e di compostezza».

Parole a cui fa seguito la sindaca di Riccione, Daniela Angelini: «Abbiamo sperato fino all'ultimo che almeno Romina si salvasse. Ora anche la dolce e bellissima Romina ha raggiunto i suoi ragazzi - ha dichiarato la prima cittadina - e per volontà delle famiglie organizzeremo un funerale unico per stringerci insieme in questo tremendo dolore».

IL RITRATTO

Unica superstite dello schianto del furgoncino del Centro21 di Riccione contro un tir fermo per dei rallentamenti, venerdì Romina era stata trasportata in codice rosso a Treviso. Era stata raggiunta dai familiari e dalle amiche che le sono state vicine fino alla fine.

Trentasei anni, residente a Coriano, in provincia di Rimini, Romina Bannini aveva frequentato la facoltà per educatori sociali e culturali di Rimini. Dopo la laurea era diventata socia fondatrice della cooperativa Cuore21, braccio operativo del Centro21 per disabili, nel ruolo di coordinatrice dell'area educativa. Collaborava alla progettazione e alla realizzazione di attività legate agli inserimenti lavorativi di persone con disabilità intellettiva e alle diverse attività educative.

Una ragazza «solare, piena di energia, che incarna perfettamente il concetto di gioia», così la descrivono le amiche. Una persona «disponibile con tutti, sempre pronta a spendersi per il prossimo: frasi che possono sembrare retoriche, ma che nel caso di Romina sono tutt'altro che un luogo comune, come confermato da tutti quelli che la conoscono».

Le ragazze e i ragazzi del Centro21 di Riccione erano una delle sue ragioni di vita. «Romina - raccontava una conoscente - aveva sempre sacrificato volentieri i suoi weekend in compagnie delle amiche per trascorrere del tempo insieme ai ragazzi con sindrome di Down. Quando li vedeva esibirsi a teatro o in un musical, le si illuminavano letteralmente gli occhi. Insieme a Massimo Pironi, formava un duo indissolubile, sempre in prima linea nelle diverse attività portate avanti dal Centro».

IL VIAGGIO

Anche Romina, così come gli altri passeggeri del Ducato, era partita venerdì mattina attorno alle 11 da Riccione alla volta di Lauco, in Friuli, dove la comitiva avrebbe dovuto prendere parte a un'iniziativa in collaborazione con il centro Zaffiria di Rimini. Al momento dello schianto, si trovava sul sedile posteriore del pulmino bianco.