Impianto di stoccaggio: «Gas liquido, sfida per Marghera»

MESTRE - Per un progetto che svanisce - il centro per la fusione nucleare assegnato a Frascati che ha bruciato le aspettative (forse forse ottimistiche) di Marghera - un altro che prende piede. Dopo avere avviato l'iter autorizzativo per il deposito di gas naturale liquefatto, i promotori di Venice Lng, la newco creata da Decal e San Marco Gas, (società gemella di San Marco Petroli), si preparano a un passo delicato: l'illustrazione del progetto ai cittadini.L'appuntamento è per oggi, lunedì, alle 18 nella sala del Canevon a Malcontenta dove il progetto, già discusso nelle sedi istituzionali, sarà presentato per la prima volta alla città. Un passaggio che non turba il presidentene amministratore delegato di Venice Lng, Gian Luigi Triboldi: «Siamo tranquilli, stiamo per fare un investimento importante in una prospettiva di 40-50 anni nel settore delle energie innovative che porterà certamente benefici anche per questo territorio». Lei sa che la gente di Marghera è molto sensibile alle tematiche ambientali e al potenziale rischio di incidenti nell'area industriale...