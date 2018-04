Spruzza lo spray urticante in faccia ad un giovane e gli ruba la borsa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE - Gli spruzza lie poi gli ruba la borsa. Ieri sera attorno alle dieci, un giovane ha chiamato il 113 chiedendo l’intervento di unaperché, mentre camminava, era stato aggredito da uno straniero che, dopo avergli spruzzato in viso dello spray urticante, gli aveva strappato una borsa contenente effetti personali. Ai poliziotti giunti nella sua abitazione, la vittima ha spiegato che un nordafricano, gli si era dapprima avvicinato col pretesto di chiedergli un accendino, poi lo aveva seguito fino all’incrocio con via Puccini dove lo aveva minacciato con una bottiglia. Non contento lo ha aggredito spruzzandogli in faccia uno spray urticante. Nella concitazione del momento lo straniero era riuscito a strappargli di mano la borsa che conteneva effetti personali e un paio di scarpe.