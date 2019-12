Banda fa esplodere sportello bancomat, un vigilantes da l'allarme

JESOLO - Un gruppo di malviventi ha fatto esplodere la notte scorsa lo sportello bancomat della filiale Carige del Lido di Jesolo, in via Danimarca, fuggendo con parte del bottino, ancora da quantificare. Ad accorgersi dell'assalto è stata una guardia giurata in servizio notturno, che ha poi avvisato i Carabinieri di San Donà di Piave.



Secondo le testimonianze raccolte dagli investigatori, nessun residente nei dintorni ha udito il rumore provocato dallo scoppio. Oltre al bottino, l'azione criminale ha causato lievi danni strutturali alla banca. I Carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza della banca e dell'intera zona al fine di individuare il numero degli autori del colpo e il mezzo impiegato dai malviventi per allontanarsi. © RIPRODUZIONE RISERVATA