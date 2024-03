Spinea. Vita d'inferno in casa, 30enne minaccia i genitori e picchia il padre per sottrargli chiavi dell'auto e portafogli. La coppia si ripara in camera da letto

SPINEA - ​Vita d'inferno in casa, 30enne minaccia i genitori e picchia il padre per sottrargli chiavi dell'auto e portafogli. Nel pomeriggio del 21 febbraio, i carabinieri della stazione di Spinea hanno eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal gip presso il Tribunale di Venezia nei confronti di un 30enne del posto per i reati di “maltrattamenti in famiglia” e “rapina”, commessi ai danni dei propri genitori.

L’ordinanza è scaturita in seguito ai gravi indizi di colpevolezza emersi nei confronti dell’uomo sulla base di quanto rappresentato in sede di denuncia da parte dei suoi parenti.

Violenze in casa

Dopo essere stato riaccolto in casa, dalla quale era stato allontanato in passato con provvedimento dell’autorità giudiziaria, il giovane ha continuato a rendere la vita dei genitori un vero e proprio inferno, minacciandoli ed ingiuriandoli in più occasioni, costringendoli a cercare riparo nella propria camera da letto nei momenti in cui andava in escandescenze.

In un’occasione, il 30enne avrebbe usato violenza fisica nei confronti dell’anziano padre al fine di sottrargli il portafoglio e le chiavi della macchina.