Venezia. Maltratta la compagna, arrestato: indagini partite con la segnalazione di un amico

VENEZIA - Un uomo è stato arrestato dalla polizia di Venezia per violenza domestica ai danni della compagna. L'uomo, con la convalida del Gip, è stato portato nel carcere lagunare di Santa Maria Maggiore.

La Polizia ha accertato, dopo la segnalazione di un familiare vicino alla coppia, che l'uomo usava violenza sulla donna vessandola anche con molestie e minacce. Gli agenti, per ricostruire la vicenda, hanno svolto una puntuale attività d'indagine che ha consentito di raccogliere gli elementi della colpevolezza dell'arrestato.

Il fatto

L’uomo avrebbe posto in essere un insieme di condotte violente e vessatorie, sotto forma di molestia e di minaccia. In particolare i poliziotti, in seguito di una segnalazione proveniente da una terza persona estranea al contesto familiare che aveva scoperto lo stato di ansia della donna e, dopo la querela resa dalla stessa compagna, hanno posto in essere un’attenta attività d’indagine che ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’uomo che è stato arrestato per atti persecutori aggravati. La vittima è invece stata accompagnata presso un centro antiviolenza della zona per il supporto necessario.