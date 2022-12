SOTTOMARINA - MARTELLAGO - Era una persona piena di vita e uno sportivo ma non è bastato per vincere il male. Le comunità di Martellago, dov'era nato, aveva vissuto per 42 anni ed era conosciutissimo, e di Chioggia dove si era trasferito da sei anni, a Sottomarina, dopo il matrimonio, piangono commosse la prematura scomparsa di Ivan De Pieri, stroncato giovedì nella sua casa, a soli 48 anni, da un tumore diagnosticatoli appena un anno fa. Diplomato in agraria, De Pieri aveva lavorato a lungo come camionista avviando anche una ditta di autotrasporto e poi, una decina di anni fa, era stato assunto in Veritas e operava come autista-raccoglitore dei mezzi per la raccolta dei rifiuti dell'azienda, nell'area del Miranese.

Addio Ivan

A Martellago aveva tantissime amicizie anche perché aveva giocato nella locale società di calcio facendo tutta la trafila delle giovanili e debuttando in prima squadra, e oggi il Real Martellago, nella partita contro il Dolo, ha ottenuto di osservare un minuto di silenzio in sua memoria: l'attuale allenatore Alessandro Tamai era stato suo compagno e lo ricorda con affetto, un ragazzo splendido e di grande compagnia, di poche parole ma sempre significative e concrete. Non mancava mai agli annuali ritrovi. Da adulto aveva poi praticato la corsa, il fondo, disputava le maratone e faceva parte anche della società di atletica di Martellago Brema Running Team. Anche se la sua passione più grande era quella per la pesca, unita ovviamente a quella per la famiglia, la moglie e collega di lavoro Gloria e il figlioletto Nicolò, di soli 5 anni.

Un uomo buono, gentile, con un cuore grande: qualsiasi cosa gli chiedessi, la risposta era sempre sì lo piange la moglie. Ivan De Pieri, oltre alla moglie Gloria e al figlio Nicolò, lascia anche la mamma Oriella che abita a Maerne. I funerali si terranno lunedì alle 11, in chiesa a Martellago: la famiglia chiede non fiori ma offerte per la ricerca contro il cancro. Le sue ceneri riposeranno poi nel cimitero di Maerne accanto al papà Gianni scomparso pochi anni fa.