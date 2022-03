VENEZIA - Le hanno trovate in quell'appartamento, morte a pochi metri di distanza, una in soggiorno e una in bagno. In simbiosi vivevano, in simbiosi, probabilmente, sono morte. Livia e Gladis Naccari, 86 e 84 anni, abitavano in quella casa a due passi da campo della Fenice, al civico 1909 di San Marco, da una vita.



L'ALLARME

A dare l'allarme, ieri pomeriggio, alcuni operai che stavano effettuando dei lavori di ristrutturazione nel palazzo vicino. Attraverso le finestre, infatti, gli uomini sono riusciti a intravvedere i corpi distesi delle due donne. Scattato l'intervento, poco prima delle 14, sul posto sono arrivati i pompieri per l'apertura porta, i medici del Suem e gli agenti della squadra volanti lagunare. I vigili del fuoco hanno escluso che ci fossero esalazioni tossiche, fughe di gas o altro che potessero far pensare a una morte per intossicazione.



LE IPOTESI

Il medico legale, almeno da una prima ispezione cadaverico, non ha riscontrato segni di violenza. La prima ipotesi è che le due sorelle, che vivevano in una situazione di grave disagio sociale, siano morte di inedia e di stenti. Non è stato possibile capire con precisione a quando si possa far risalire il decesso, forse qualche giorno. Quello che certo è che sono morte sole, abbandonate in un palazzo (palazzo Contarini) nel cuore di Venezia. Le due sorelle Naccari non avevano mai chiesto aiuto a nessuno, neanche ai servizi sociali del Comune. Chi le conosceva del resto era abituato a non vederle per un po' di tempo. Eppure avevano sempre rifiutato aiuti e non risultavano tra le persone seguite dai servizi sociali del Comune. Il pm Roberto Terzo, anche lui in sopralluogo, con ogni probabilità nelle prossime ore disporrà l'autopsia per sciogliere qualunque possibile dubbio.