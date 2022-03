Due sorelle trovate morte in casa in zona San Marco, allarme lanciato da alcuni operai

VENEZIA - Due sorelle veneziane sono state trovate morte in casa, oggi, 10 marzo. Si tratta di due ottuagenarie, delle classi 1934 e 1936, residenti in zona San Marco vicino a campo della Fenice.

Non ci sono segni di effrazione o violenza, pare si tratti di morte naturale per entrambe.

Vigili del fuoco, polizia e 118 sul posto: sarebbero stati alcuni operai impegnati in zona a lanciare l'allarme: avrebbero visto un corpo a terra dalle finestre della casa.

Sono trovate morte una in bagno, una in sala da pranzo. I vigili del fuoco escludono fughe di gas o altre esalazioni tossiche. La casa è in un contesto molto disagiato, per cui pare proprio che le due sorelle - G. N. ed L. N. le loro iniziali - siamo morte di inedia.

+++ IN AGGIORNAMENTO +++