Si schianta con l'auto e finisce contro un albero: ferita grave

SAN STINO - Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un albero: una donna finisce in ospedale. È accaduto poco dopo le 18 a San Stino di Livenza. La donna, una 40enne di Oderzo, stava arrivando a San Stino con la sua Fiat Idea. Giuntà in prossimità del sottopasso autostradale di riviera Silvio Trentin ha perso il controllo dell'utilitaria che si è schiantata contro un albero al lato della strada. Un botto impressionante, tanto che la Fiat è finito rovesciato di lato contro l'albero. Immediato l'intervento dei Vigili del fuoco di Portogruaro e dei sanitari del Suem che hanno trasferito la donna in ospedale. Un intervento non facile per i soccorritori che hanno dovuto lavorare con estrema accortezza per liberare la donna dall'abitacolo.