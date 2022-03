Si rovescia la botte carica di letame: strada per la Brussa bloccata

CAORLE - La botte si rovescia e il letame finisce in mezzo alla strada: isolata la Brussa di Caorle. L'incidente è accaduto nel pomeriggio di oggi, venerdì 18 marzo, in prossimità dell'abitato di Castello. Erano le 15 circa quando un trattore agricolo che trainava una botte ha letteralmente perso il carico. Forse il cedimento della banchina non ha permesso al rimorchio di rimanere sulla strada. La botte, carica di letame, si è infatti rovesciata di lato in mezzo alla strada metropolitana che da Marina di Lugugnana porta al mare della Brussa. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito ma la viabilità è rimasta bloccata. Impossibile infatti riuscire a passare, con il rimorchio e il letame che hanno ostruito la carreggiata. Interdetta anche la Linea 1 dell'azienda dei trasporti pubblici Atvo, Portogruaro-Brussa. Sul posto sta lavorando il soccorso meccanico