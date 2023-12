Venezia. Shopping per Black Friday e festività natalizie, sequestrati oltre 53mila prodotti non sicuri nello scorso weekend

VENEZIA - La Guardi di finanza di Venezia ha sequestrato 53mila articoli non sicuri di bigiotteria, accessori d'abbigliamento, cancelleria, giocattoli e decorazioni natalizie, privi delle indicazioni previste dal Codice del Consumo. Il sequestro è avvenuto nello scorso fine settimana durante una serie di controlli attivati in vista del Natale. Nel dettaglio i finanzieri hanno individuato, nel centro storico di Venezia, tre punti vendita di articoli fuori norma, tra Cannaregio e San Marco, riconducibili ad una società amministrata da una cittadina di origini cinesi. Nei confronti della donna sono state accertate violazioni amministrative punibili con sanzioni che vanno da un minimo di 516 euro ad un massimo di 25.823 euro per ognuno dei punti vendita individuati.

Ma le attività di controllo si sono estese su tutto il territorio della provincia, in occasione dei giorni dedicati al Black Friday e nell'imminenza delle festività Natalizie: i prodotti sequestrati si sommano a quelli delle scorse settimane in occasione di specifici servizi di intensificazione, per un totale di circa 120.000 articoli.

I finanzieri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano nelle scorse settimane avevano infatti individuato un esercizio commerciale nei pressi della stazione di Mestre, gestito da bengalese, all'interno del quale sono stati rinvenuti oltre 24.000 articoli di bigiotteria e cancelleria privi dei requisiti di sicurezza. Anche nel Miranese, i Baschi Verdi sono stati sequestrati, presso 2 esercizi commerciali gestiti da cinesi, oltre 36.000 articoli tra decorazioni natalizie, articoli per la casa e di cancelleria, privi dei requisiti necessari. A Chioggia si è provveduto al sequestro di oltre 4.100 articoli di cancelleria non sicuri, mentre a Jesolo sono stati sequestrati 2000 articoli non sicuri tra giocattoli e peluche privi delle indicazioni di sicurezza obbligatorie.