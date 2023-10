Halloween, sequestrati 17.300 giocattoli e gadget, oltre a 6.240 batterie: fuori norma e pericolosi

PADOVA - Halloween nel mirino della guardia di finanza del Comando provinciale di Padova. Gli interventi hanno permesso di sequestrare oltre 23.000 prodotti, sprovvisti delle informazioni e delle avvertenze obbligatorie per la tutela del consumatore o non in lingua italiana. Le operazioni, condotte dai Baschi Verdi padovani, sono scaturite da un’autonoma attività investigativa, che ha permesso di individuare due esercizi commerciali nella zona industriale di Padova, gestiti da cittadini cinesi, che ponevano in vendita giocattoli, gadget e batterie irregolari, in quanto carenti delle informazioni minime previste per garantire agli acquirenti gli standard di sicurezza.

I beni sequestrati

Nel dettaglio, tra i beni sequestrati ci sono batterie per dispositivi elettronici, giocattoli e gadget per la festività di Halloween. In particolare, i prodotti o le confezioni commercializzati sul territorio nazionale devono riportare, tra le altre cose, chiaramente visibili e leggibili in lingua italiana, i dati del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea, l'eventuale presenza di materiali o sostanze potenzialmente dannose, le istruzioni, le eventuali precauzioni e la destinazione d'uso e, per i giocattoli, la fascia d’età dell'utilizzatore. Nel corso delle operazioni, sono stati sequestrati 17.300 giocattoli e gadget, oltre a 6.240 batterie irregolari, e i titolari delle ditte individuali sono stati segnalati alla locale Camera di Commercio per l’irrogazione delle previste sanzioni amministrative.