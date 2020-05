Sequestrate sette auto prive di assicurazione: garage passati al setaccio

MESTRE - Sequestrate sette autovetture prive di assicurazione. Sei radiomobili della Polizia locale, con l'appoggio delle unità cinofile antidroga, sono intervenute questa mattina a Favaro Veneto (Mestre) in via Triestina. Ulteriori accertamenti sono in corso anche per verificare l'esatta corrispondenza tra telai e targhe di riconoscimento, visto che i residenti della zona, da cui erano partite le segnalazioni, hanno più volte visto alcune persone armeggiare con le targhe.



Le operazioni sono iniziate verso le ore 10 e terminate due ore più tardi: passati al setaccio garage e aree verdi dell’area, irrogate sanzioni per 7mila euro.



Nei prossimi giorni, invece, dopo aver avviato l'iter di rimozione come rifiuto speciale, verrà recuperata un’autovettura incendiata e in stato di abbandono da diverso tempo. © RIPRODUZIONE RISERVATA