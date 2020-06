Spritz arriva a domicilio in 30 minuti, accordo tra Select e Winelivery

VENEZIA Il momento dell'aperitivo accomuna tutta l'Italia, seppur con molte e diverse sfumature locali, e rimane una certezza che scandisce il tempo e crea semplici momenti di piacevole convivialità. Un rituale che da oltre due mesi ha dovuto trovare modi alternativi per continuare a far brindare le persone all'interno delle proprie case. All'interno di questo scenario, Select, icona dell'autentico Spritz veneziano ha così deciso di avviare una partnership con Winelivery, il servizio di consegna in 30 minuti e alla temperatura ideale di vino e alcolici leader in Italia, per raggiungere i suoi affezionati consumatori direttamente a casa e diffondere, in tutta Italia, la tradizione dell'aperitivo veneziano.



Partendo dal sestiere di Castello, cuore storico della città di Venezia che gli ha dato i natali, da oggi Select e il necessario per ricreare l'originale Spritz veneziano, l'iconico Select, prosecco, soda, olive grandi per guarnire, come vuole la tradizione, e calici brandizzati, possono raggiungere in meno di 30 minuti le zone urbane di Milano, Verona, Bologna, Torino, Firenze, Bergamo, Prato, Roma, Napoli, Catania, Rimini, Riccione, Modena, Genova, Brescia. E, in due giorni lavorativi, tutte le zone d'Italia.



«Siamo felici - ha dichiarato Alessandro Soleschi, marketing manager Spirit di Gruppo Montenegro - di poter continuare a far vivere la tradizione veneziana dello spritz, anche in un periodo in cui il momento dell'aperitivo ha assunto nuove forme e modalità di consumo».



«Per questo - ha sottolineato - abbiamo scelto come partner Winelivery, grazie al quale il nostro aperitivo veneziano potrà lasciare più velocemente la laguna, per raggiungere le case di chiunque abbia voglia di brindare alla tradizione insieme a noi».



© RIPRODUZIONE RISERVATA