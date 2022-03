Tensione al nautico Venier: gli studenti vogliono occupare la scuola, il personale si barrica all'interno e arriva la Digos

VENEZIA - Gli studenti cercano di occupare la scuola, il personale scolastico si barrica all'interno e alla fine per far tornare la calma arriva la Digos. Tensione questa mattina all'ora di ingresso all’Istituto nautico Venier di Venezia. I ragazzi volevano occupare la scuola per andare in autogestione e parlare dei problemi legati all'istituto e alla didattica. Il personale della scuola ha però chiuso gli ingressi di fatto lasciando gli studenti all'esterno. La scuola ha anche avvisato le forze dell'ordine e sul posto è arrivata la Digos.