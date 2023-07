Caro affitti per gli studenti a Venezia, scritte in centro storico contro il sindaco Brugnaro: individuati i responsabili

VENEZIA - Sono stati individuati gli autori delle scritte apparse in centro storico nello scorso mese di maggio, in seguito alle esternazioni del sindaco in merito al pagamento degli affitti da parte di studenti per soggiornare a Venezia.

Si tratta di tre ragazzi minori, tutti studenti di scuola media superiore del capoluogo lagunare, che durante la notte tra il 23 ed il 24 maggio hanno imbrattato i muri della zona del sestriere Santa Croce insultando il primo cittadino e prospettando una mutilazione fisica.

La particolarità che aveva creato un allarme diffuso era dovuta alla presenza della A cerchiata, simbolo dei movimenti anarco-insurrezionalisti, come firma di una delle scritte trovate.

La Procura della Repubblica dei Minori ha indagato i tre, che hanno immediatamente confessato il loro operato negli Uffici della Digos di Venezia, per i reati di minaccia a un corpo politico e imbrattamento.