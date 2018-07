La scomparsa di Florina, il mistero dell'ultimo messaggio

di Vittorino Compagno

PIANIGA - «Da quella maledetta serata non sono più riuscita a dormire. Ma finalmente qualcuno mi ha dato ascolto». Nela Simion è la madre di, la ragazza 25enne di origine romena sparita nel tardo pomeriggio del 26 febbraio 2016 dalla propria abitazione di via Ludovico Ariosto 28, a Cazzago di Pianiga. Dopo perlustrazioni durate tre giorni intorno ai luoghi prossimi all'abitazione da parte di Vigili del fuoco, forze di polizia e gruppi della Protezione civile rivierasca, nessuno l'aveva più cercata. Il suo caso era stato catalogato come allontanamento volontario. Nela Simion, invece, non si è mai arresa alla scomparsa della figlia e qualche tempo fa aveva dichiarato che avrebbe assoldato una agenzia investigativa privata per fare luce sulla sua scomparsa. Martedì mattina,