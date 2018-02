Florina, svanita nel nulla da 2 anni. La mamma: «Quel mio sospetto»

di Vittorino Compagno

PIANIGA - «Sento che mia figlia è ancora viva, prigioniera di chissà chi». A palesare quello che secondo lei non è solo un inquietante dubbio è la la ragazza di origine romena scomparsa misteriosamente nella serata del 26 febbraio 2016 dalla propria abitazione di via Ludovico Ariosto 28, a Cazzago di Pianiga. Oggi, 26 febbraio, ricorrono due anni dalla sua scomparsa. Aveva 25 anni. Il 31 marzo prossimo ne compirebbe 27.«Dopo la sua scomparsa Florina è stata cercata per tre giorni da vigili del fuoco, militari e protezione civile, ma solo dopo tre mesi sono iniziate le indagini giudiziarie vere e proprie. Come mai tanto ritardo da parte delle forze dell'ordine? Mia figlia non vale forse come altre persone scomparse? Noi siamo poveri e di origine romena. Sarà forse per questo che nessuno si interessa di mia figlia? Florina non aveva alcun motivo per togliersi la vita. Il cuore e la mente mi dicono che è ancora viva. In caso contrario, dopo tutto questo tempo, il suo corpo sarebbe stato ritrovato. Di una cosa sono certa, Florina ha un carattere forte e. Se qualcuno ha abusato di lei, lo deve avere fatto con la forza., ma non ho elementi per suffragarlo». A rendere più intricata l'intera faccenda ci sarebbero anche le contrastanti dichiarazioni rilasciate, prima spontaneamente alla madre di Florina e poi alle forze dell'ordine, da due amici di Florina, una ragazza e un ragazzo. Alcuni fatti e orari non sarebbero coincidenti ma addirittura contrastanti tra loro. Sotto esame anche i messaggi di Florina a fidanzato, che quella sera compiva gli anni e stava festeggiando a Chioggia, ma senza Florina...