Schianto sulla strada per il mare: in 4 finiscono al Pronto soccorso

di Marco Corazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MUSILE DI PIAVE - Schianto sulla strada per il mare a: in 4 finiscono al. Paura oggi poco dopo mezzogiorno per un incidente che ha coinvolto. L' incidente si è verificato lungo la strada metropolitana 43, che porta verso Jesolo, nel territorio comunale di. Secondo una prima sommaria ricostruzione delle forze dell'ordine, intervenute per i rilievi, lo schianto sarebbe accaduto per una mancata precedenza. All' incrocio tra la strada che porta al mare e, si sono scontrate le 4 autovetture. Un botto impressionante, in cui sono rimaste ferite più persone. La richiesta di soccorso è arrivata subito al 118 che ha mobilitato i sanitari dinonché i Vigili del fuoco. Liberati dai rispettivi abitacoli, tutti i pazienti sono stati trasferiti in Pronto soccorso. Nessuno di loro è in pericolo di vita. Inevitabile la conseguenza invece per gli utenti della strada con lunghe code verso Jesolo.