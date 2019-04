Schianto frontale tra auto e Tir in zona industriale: un ferito

di Marco Corazza

ANNONE VENETO - Schianto frontale tra l'auto e il Tir: un ferito. Paura oggi pomeriggio per un incidente ad Annone Veneto. Un botto frontale tra una Opel ed un Tir. Erano quasi le 14 quando i due veicoli si sono scontrati in prossimità della zona industriale di Annone. Nello schianto è rimasto ferito il conducente dell'utilitaria. La richiesta di soccorso è arrivata al 118 che ha mobilitato il Pronto soccorso di Portogruaro e i sanitari dell'elisoccorso. Sul luogo dell'incidente anche i Vigili del fuoco per liberare il malcapitato. Il conducente è stato trasferito in ospedale a Portogruaro dove è stato trattenuto in osservazione. Tutto è al vaglio dei carabinieri della Radiomobile.