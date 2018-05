Falla nel tubo, a Malamocco arrivano gli scarichi di Fusina

di Raffaella Vittadello

LIDO DI VENEZIA - Da un anno c'è unasu unche dovrebbe portare a 10 chilometri dalla riva e a una profondità di 20 metri le emissioni del. Lo scarico avviene davanti a, ed è visibile passeggiando lungo i Murazzi. Ciononostante, alla vigilia della stagione balneare, la situazione è simile a un anno fa. E il Comitato ambientalista altro Lido è salito sulle barricate per avere certezze, in testa Salvatore Lihard.Il megatubo è stato realizzato all'interno del progetto di trasformazione dell'impianto di depurazione di Fusina in una «piattaforma polifunzionale» per il trattamento degli scarichi di Mestre, Marghera e del bacino del Mirese con un investimento complessivo intorno ai 350 milioni d'euro, dei quali 93 finanziati dalla Regione con i fondi della Legge Speciale. L'acqua depurata è restituita in parte per usi non potabili al sistema industriale, in parte allo scarico finale a mare da 80mila mc/giorno con una condotta che, partendo da Fusina, arriva appunto a Malamocco. Progetto in parte realizzato dalla Mantovani...