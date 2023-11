Lido di Venezia. Una discarica abusiva con 5mila metri cubi di rifiuti speciali (anche pericolosi) scoperta a Malamocco

VENEZIA - I carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico e del Nucleo Natanti del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Venezia hanno sequestrato circa 5mila metrti cubi di rifiuti speciali di varie tipologie, costituiti da quattro cumuli di ingenti dimensioni, nonché fusti in metallo arrugginiti, legname, taniche contenenti oli esausti, pannelli coibentati ed altro al Lido di Venezia.

I rifiuti - pericolosi e non pericolosi - sono stati rinvenuti presso un'area di cantiere attualmente non attiva in prossimità della Bocca di porto di Malamocco.