Perde il controllo dell'auto, invade la corsia opposta e vola nella scarpata: ferita una donna

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - Con l'auto è sbandata volando nella scarpata: ferita una donna. È successo questa sera, mercoledì 21 febbraio, verso le 18.20, a San Michele al Tagliamento. F.D., 58 anni del posto, stava percorrendo con una Fiat Punto la strada che da San Michele porta a Cesarolo. Giunta in prossimità di un capitello, poco prima di Cesarolo, la donna non è riuscita a mantenere l'auto in strada. Dopo aver invaso la corsia opposta, fortunatamente mentre non stava arrivando nessuno, e poi volata nella profonda scarpata per circa 5 metri. Immediato l'allarme lanciato da alcuni automobilisti. La chiamata è stata intercettata dal Sores di Palmanova che gestisce il numero unico di emergenza del vicino Friuli Venezia Giulia. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i sanitari di Latisana con l'ambulanza e l'auto medica assieme alla Polizia locale del Distretto Veneto est.

La donna è stata poi trasferita in pronto soccorso per essere sottoposta alla diagnostica. Ha riportato un politrauma e fortunatamente non è in pericolo di vita.