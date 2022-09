SANT'ERASMO (Venezia) - Organizzare e portare avanti la tradizione di una festa storica è sempre difficile, se poi la si deve fare in un'isola lo è ancora di più. Torna la prossima settimana la Festa del mosto a Sant'Erasmo, la 44. edizione di un appuntamento che è ormai imprescindibile dall'isola che viene notoriamente definita l'orto di Venezia. Sono una cinquantina i volontari che si occupano di accogliere le circa 3mila persone che arriveranno in isola concentrate in poche ore, dove solitamente risiedono poco più di mezzo migliaio di abitanti.



LA SQUADRA DI VOLONTARI

«Praticamente i volontari sono il 10 per cento degli abitanti - sorride Stefano Nardin, presidente da 25 anni del Comitato festeggiamenti di Sant'Erasmo - siamo rimasti in poco più di 500 e l'età media è molto alta. Per dire, negli anni 70 quando andavo a scuola io eravamo un centinaio di bambini, ora sono in 8. Quindi è tutto difficile, anche organizzare le feste ha cambiato il suo scopo».

Perché, racconta Stefano, quando gli abitanti erano un migliaio, le feste tradizionali venivano organizzate dagli abitanti per gli abitanti. Ora, vengono fatte con l'obiettivo di promuovere l'isola. «Noi facciamo sempre tutto con tanto entusiasmo, ma è molto impegnativo organizzare questo tipo di eventi in isola che portano in 5-6 ore, se c'è un bel sole, anche tremila persone - continua il presidente - E quindi è cambiato il modo di organizzare questi appuntamenti: un tempo anche la festa del 2 giugno, quella patronale, vedeva gli abitanti scendere tutti in piazza, ora lo scopo è promuovere l'isola è farla conoscere così com'è e come piace a noi».

E l'obiettivo è uno: «Speriamo sempre che questa isola venga ripopolata - confessa Nardin - che qualche famiglia si innamori di Sant'Erasmo e venga a vivere qui».



IL PROGRAMMA

Domani (lunedì 26) alle 14.30, in località Capannone, si terranno le eliminatorie per la regata mista. La prima batteria partirà alle 14.15 e vedrà sfidarsi: Elena Almansi-Giorgio Sabadin; Camilla Bortolozzo-Alessandro Bergo; Luigina Davanzo-Michael Vendraminetto; Debora Lonicci-Mauro Ceciliati; Anna Mao-Gianluigi Fungher; Luisella Schiavon.-Mattia Vignotto; Rachele Odessa-Luca Odessa. La seconda batteria partirà alle 14.25 e vedrà gareggiare: Emanuela Barbiero-Lorenzo Bizio; Alessia Bevilacqua-Ivan Gaburro; Silvia Bon-Davide Prevedello; Jane Caporal-Renato Zangross; Viola Ghigi-Tommaso Rosan; Giulia Tagliapietra-Michele Ghezzo; Magda Tagliapietra-Rossi Maurizio.

Sabato 1 ottobre alle 15 si svolgerà un laboratorio per costruire degli spaventapasseri, a cura di Sara Conci. Alle 20, in piazza, ci sarà lo spettacolo di cabaret uguale & spiaccica, mentre alle 21 verrà presentato il libro di Sara Conci La forza di una madre.

Domenica 2, invece, dopo la messsa, alle 11.15 Claudia Camillo farà una dimostrazione di shiatsu, alle 11.30 si aprirà la mostra mercato dei prodotti ortofrutticoli di Sant'Erasmo e dell'artigianato. Alle 12 sarà la volta della degustazione dei prodotti tipici e si aprirà l'area giochi per i bambini; alle 14 si potrà assistere all'esibizione di artisti di strada con Fakir show con Maurice e Jenny e Cristian Malabarista l'equilibrista. L'associazione Serenissima Danze 800, alle 15, si esibirà in balli storici in costume mentre alle 15.30 si procederà con la pigiatura dell'uva e con l'assaggio del mosto. Dalle 16 sarà la volta delle regate. Alle 18 le premiazioni in piazza e a alle 18.30, ci sarà lo spettacolo dell'orchestra Linda Biscaro.