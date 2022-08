SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - Hanno provato a gettarsi nel Tagliamento dal ponte di Bevazzana, Carabinieri e Polizia salvano un gruppo di ragazzi. Fondamentale è stato l'intervento delle forze dell'ordine che ieri mattina hanno fermato in tempo il gruppetto di giovani. Non avrebbero di certo avuto tante chance di uscirne indenni se si fossero tuffati nel fiume, considerando anche l'altezza. Già, perché il gruppo di ragazzi aveva scelto il ponte di Bevazzana, al confine tra Bibione e Lignano nonché Veneto e Friuli Venezia Giulia, per vivere l'ebbrezza del tuffo impossibile.

Tentanto di gettarsi nel Tagliamento, salvato gruppo di ragazzi

Era da poco mezzogiorno quando alcuni automobilisti hanno allertato il 112 notando che i giovani si stavano preparando a saltare dal ponte, alto una ventina di metri. Quel tuffo in acqua sarebbe stato di certo pericoloso, considerando anche le acque per nulla tranquille del Tagliamento che in altre circostanze non hanno lasciato scampo. Le forze dell'ordine sono riuscite a far desistere il gruppo di giovani che hanno potuto rientrare sani e salvi. Per loro solo una ramanzina.