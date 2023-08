SAN DONA' DI PIAVE - È stato tra i soci fondatori del Volley Team e grande appassionato delle Frecce Tricolori, oltre che un conosciuto e stimato professionista nell'ambito della consulenza del lavoro. E' una morte che ha lasciato un vuoto a San Donà, quella di Walter Menoia. Aveva 61 anni ed in poco tempo è stato portato via da una grave malattia che lo ha tolto presto all'affetto della famiglia, da Susanna e dalla figlia Lucia. I funerali saranno celebrati domani alle 15.30 nella chiesa "Santa Maria Assunta" di Mussetta dove oggi, alle 18.30, sarà recitato il rosario. Per oltre 30 anni, Walter è stato consulente del lavoro, molto apprezzato per la serietà e la professionalità, oltre al modo di affrontare ogni tipo di situazione.

Addio Walter

Ex giocatore di pallavolo, nell'allora Gs Salviato e Battistella Sport, forte di questa passione che non lo aveva mai abbandonato, è stato uno dei soci fondatori del volley maschile sandonatese, prima come Uisp (la Arci Uisp San Donà); era il 1980 e tre anni dopo le squadre iniziarono a partecipare a tornei. Successivamente, proprio da quella esperienza, venne costituito il Volley Team San Donà. "Una persona speciale e umile, sempre disponibile", il pensiero di Gabriele Busato, uno degli storici dirigenti del Volley Team e che con Walter ha condiviso gli anni della scuola.

Menoia era anche appassionato della Pam, la Pattuglia Acrobatica Militare. Era, infatti, iscritto al Club Frecce Tricolori di San Donà. Una passione che la famiglia ha voluto ricordare anche nella epigrafe: "È volato in cielo con le sue Frecce". Famiglia che ha ringraziato in modo particolare il personale medico e paramedico del centro "Iris" di San Donà di Piave, dove Walter è stato seguito nei suoi ultimi momenti di vita.