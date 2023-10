SAN DONÀ - Spettacolo pirotecnico in golena: «Si poteva evitare in rispetto alle vittime della tragedia del bus di Mestre e per tutelare gli animali». Daniele Terzariol, capogruppo del Pd in consiglio comunale, riaccende la contrapposizione tra destra e sinistra per il ripristino dei fuochi d'artificio in golena, previsti stasera alle 21 dopo vari anni di assenza. «È un'altra evidente contraddizione attacca Terzariol - Il sindaco Alberto Teso, ben noto per le sue dichiarazioni sulla tutela degli animali, organizza un evento che danneggia la fauna locale, la flora e contribuisce all'inquinamento ambientale, luminoso e acustico».

LA PROPOSTA

«Non meno sorprendente è l'annuncio del sindaco sulla nomina di un garante per la tutela degli animali- incalza Terzariol - un'iniziativa in contrasto con l'autorizzazione di uno spettacolo dannoso per gli stessi. Un'ombra anche sul consigliere comunale di maggioranza Andrea Marin (Coraggio Italia) noto per le sue critiche all'Amministrazione precedente sulla tutela degli animali. L'atteggiamento di Teso e Marin sono un'evidente mancanza di coerenza e trasparenza, oltre che di rispetto verso l'elettorato. Come possono coesistere azioni così distanti dalle dichiarazioni di impegno verso il benessere animale e il rispetto della natura?». «È noto che i botti sono fastidiosi per gli animali replica il consigliere Marin - spero che in futuro si possa cambiare. Non intendo polemizzare ma auspico che nelle prossime manifestazioni possano essere fatti fuochi senza i botti e che non inquinano, una possibilità ad esempio che Padova ha già adottato. In futuro, quindi, proporremo uno spettacolo pirotecnico diverso che possa mantenere la tradizione, e insieme essere rispettoso degli animali e non inquinare. È certo che a tanti cittadini piace concludere i festeggiamenti con i fuochi, ma ci sono anche tanti altri cittadini che si lamentano perché 20 minuti di botti per gli animali sono traumatici, è come se fosse una guerra. Nei prossimi eventi manderemo un messaggio importante per tutta la zona, in quanto San Donà è una città con un ruolo-guida del Veneto orientale».