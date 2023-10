MESTRE - È andata bene. Quasi 60mila presenze per la prima edizione di Mes3 Land negli spazi dell'ex Mercato ortofrutticolo di via Torino. Se primi giorni hanno risentito del maltempo, l'ultimo weekend è stato un crescendo con il picco di 12mila presenze che hanno varcato i cancelli nella giornata di sabato fino a sera tarda con il concerto di Albertino. Anche ieri, ultimo giorno di attività, l'afflusso è stato elevato fin dalla metà del pomeriggio, con pubblico soprattutto di giovani attratti dalla famosa influencer Alice de Bortoli che vanta più di 2 milioni di follower su Instagram.

I NUMERI

I numeri delle presenze fanno ben sperare per la prossima edizione che come ha già detto il sindaco Brugnaro "sarà ancora più grande e ancora più bella".

Il villaggio per il 2024 è infatti già confermato, con l'opzione di aggiungere una ventina di attrazioni a quelle viste quest'anno, tra cui le montagne russe.

La carta fondamentale giocata dall'organizzazione è stata quella di collegare giostre, ristorazione, intrattenimento e trasporto pubblico con servizio navetta. Questo ha consensito di portare grandi volumi di persone, soprattutto famiglie, anche non essendoci una grandissima disponibilità di aree da adibire a parcheggio.