SALZANO - Incendio alla Maga Foodlab, maxi nube di fumo visibile a chilometri: «Paura per le bombole di azoto nelle vicinanze». Intorno alle 15 di oggi, lunedì 18 gennaio, è scoppiato un incendio alla Maga Foodlab, una ditta di alimentari in via dell'Artigianato nella zona industriale.

Una maxi nube nera si è stagliata in cielo ed è visibile a chilometri. Una decina i mezzi dei vigili del fuoco giunti da Mestre, Padova, Treviso e Castelfranco. Non ci sarebbero feriti.

Sul posto anche i mezzi dell'Arpav per via dell'alta nube. «L'incendio - spiega il sindaco Luciano Betteto - è scoppiato intorno alle 15 probabilmente al piano superiore. Saranno i rilievi dei vigili del fuoco a dirci cosa è successo, se c'è stato un cortocircuito. Per fortuna non c'era nessuno all'interno. La preoccupazione è per eventuali bombole di azoto che potrebbero essere all'interno di aziende circostanti».

L'intervento

Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Mestre, Treviso e Padova con quattro autopompe, tre autobotti, un’autocisterna chilolitrica, due autoscale e 30 operatori coordinati dal funzionario di guardia hanno iniziato le operazioni di spegnimento. Al momento le squadre sono riuscite a circoscrivere e abbassare le fiamme, anche se l’incendio non è ancora spento. Al momento non sono note le cause che hanno fatto divampare il rogo. Sul posto anche il sindaco di Salzano.